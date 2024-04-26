Дочь певицы Славы Саша Морозова рассказала об отношении звезды к внуку: «Все-таки это не ее сын»

Внук певицы Славы — настоящий подарок судьбы для артистки и ее семьи. Мальчику Арсению не так давно исполнился год. По признанию мамы малыша, дочери певицы Славы Саши Морозовой, звезда — замечательная бабушка, которая постоянно дарит подарки внуку. Например, недавно она вернулась из путешествия в Дубай и Африку, где купила много одежды для маленького Арсения.

Саша Морозова рассказала, что певица Слава очень любит своего внука и старается баловать его. Она считает, что бабушки обычно так и делают.

«Все-таки это не ее сын, а ее внук, а бабушки обычно балуют внуков», - уточнила Саша Морозова.

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Сама же Саша воспитывалась в строгости. Но считает, что это было вполне объяснимо и справедливо, ведь она сама часто совершала ошибки.

По материалам MK.RU