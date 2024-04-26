Бузова пояснила, почему на самом деле оказалась в больнице: «Обследуюсь»

Ольга Бузова взбудоражила своих поклонников известием в соцсетях о том, что легла в больницу. Артистка не стала раскрывать, что привело ее в медицинское заведение.

Естественно, почитатели знаменитости не на шутку разволновались по этому поводу, завалив ее Telegram тревожными вопросами.

Вместе с тем среди подписчиков Ольги Бузовой оказалось и немало хейтеров, которые тут же стали приписывать ей различные диагнозы, которые и озвучивать-то страшно, включая алкогольную зависимость и рак.

Судя по всему, у самой Ольги Бузовой это вызвало однозначно неприятные эмоции и знаменитость все-таки решила пояснить в комментариях к посту, что ничего серьезного с ней не произошло.

«Не верьте фейкам! Я просто обследуюсь!» — сообщила Ольга Бузова.

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