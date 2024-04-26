Леонид Ярмольник и его жена находятся в состоянии средней тяжести

Появилась последняя информация о состоянии известного артиста Леонида Ярмольника и его жена Оксаны. Супруги все еще находятся под наблюдением врачей. Медики оценивают состояние пары как средней тяжести.

Хотя ситуация стабильна, она осложняется хроническими заболеваниями супругов. Так, у Оксаны Ярмольник повышенное давление. На протяжении почти уже четверти века Оксана Ярмольник вынуждена постоянно принимать лекарства, чтобы держать под контролем гипертонию.

Напомним, Леонид Ярмольник и его жена обратились к врачам 24 апреля. У артиста был диагностирован гипертонический криз, а у его жены возникли осложнения на фоне хронической сердечной недостаточности. Сообщалось, что пара была экстренно госпитализирована.

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Однако в беседе с Teleprogramma.pro Леонид Ярмольник опроверг информацию о госпитализации.

По материалам телеграм-канала Mash