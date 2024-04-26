Бузова ответила на слухи о своей беременности: «Двойня!»

Ольга Бузова опубликовала в своем телеграме снимок из больничной палаты, представ перед публикой без макияжа, в обычной пижаме в полоску.

Артистка не стала пояснять, как попала в больницу, тем самым возбудив к себе интерес пользователей.

Люди написали в комментариях самые разнообразные версии случившегося: от алкогольной интоксикации до пластики. Ольга Бузова довольно терпеливо отнеслась к выпадам со стороны подписчиков-злопыхателей, однако, когда один из пользователей предположил, что она беременна, отреагировала мгновенно.

«Двойня!» — написала в комментариях своего аккаунта Бузова.

Отметим, что после путешествия в Китай для съемок «Сокровищ императора» на ТНТ Ольга заметно округлилась, чем и вызвала волну слухов о своей беременности. Однако по возвращении домой звезда тут же пошла в спортзал и стала усердно тренироваться, что крайне редко делают беременные женщины.

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