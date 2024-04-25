Концертный директор Ольга Оркина о Валерии Меладзе: «Зрители отвернулись от него»

Концертный директор Ольга Оркина рассказала изданию «Страсти», что Валерий Меладзе в настоящий момент значительно понизил свои гонорары.

Дело в том, что к нему пропал интерес у российской публики. И в основном артист зарабатывает на корпоративах вне страны. Произошло это после его скандального заявления в Эмиратах, считает Ольга Оркина.

«Вернуться сможет, но найдет ли опять свою публику — вопрос сложный. После выступления в Дубае публика отвернулась от него», — сказала Ольга.

По словам концертного директора, в настоящее время Валерий Меладзе указывает в райдере суточные для себя в размере 25 тысяч рублей, а своему менеджеру просит около 20 тысяч.

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