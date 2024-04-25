Саша Черно о сыне Стефане: «Моя мечта — просыпаться и засыпать рядом с ним»

Участница «Дома-2» Саша Черно взяла выходные на проекте и впервые за долгое время навестила сына Стефана и провела с ним время.

Во время общения с сыном Саша Черно расчувствовалась и рассказала, какие эмоции ее сейчас охватывают. Саша поделилась, что очень страдает из-за того, что не может постоянно находиться рядом со Стефаном и воспитывать его.

«Моя мечта — просыпаться и засыпать рядом с ним», - призналась Саша Черно.

Саша Черно ясно дала понять, что находится на телестройке ради денег, поскольку ей нужно зарабатывать на собственное жилье и на содержание сына, а положиться в этом плане на бывшего мужа и отца Стефана Иосифа Оганесяна она совершенно не может. Саша Черно призналась, что временами ей так плохо из-за разлуки с сыном, что она подумывает о переезде в дом своего отца и жизни на 50 тысяч рублей в месяц, лишь бы быть рядом со Стефаном, а не под камерами.

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