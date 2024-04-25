Блогер Сергей Косенко вновь устраивает эксперименты над грудным сыном: «Один вечер из жизни босса»

Блогер Сергей Косенко решил вновь возбудить интерес публики к своей персоне весьма сомнительным методом. С помощью экспериментов над собственным грудным сыном.

На этот раз Сергей Косенко пощекотал нервы подписчиков, показав им фото, которым запечатлено, как он заносит грудного малыша над водой во время прогулки на яхте в Дубае. Одно неверное движение, и ребенок рискует оказаться в воде. Никаких спасательных средств при этом на мальчике нет - ни жилета, ни плавательного круга.

«Пап, может не надо? Один вечер из жизни босса», - подписал кадр Сергей Косенко.

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Подписчики отреагировали на демарш Косенко крайне негативно, заявив, что они телефон так держать над водой боятся, не то, что ребенка.

Напомним, в начале этого года Сергей Косенко спровоцировал волну хейта в свой адрес после того, как показал кадры бросания сына в сугроб. Историей заинтересовались даже правоохранительные органы. Косенко тогда заявил, что в сугроб кидал не ребенка, а куклу.