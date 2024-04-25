Киркоров потратил 200 миллионов рублей на ремонт своего пентхауса в центре Москвы

Поп-король Филипп Киркоров сделал ремонт в пентхаусе в Филипповском переулке. Роскошное жилище в центре Москвы, из окон которого открывается вид на Кремль и храм Христа Спасителя, Филипп Киркоров приобрел три года назад за миллиард рублей.

Квартира площадью в 500 с лишним квадратных метров нуждалась в ремонте, и у поп-короля наконец-то появились ресурсы его сделать. Разумеется, со свойственным Филиппу Киркорову размахом. По подсчетам специалистов, ремонт Филиппу Киркорову обошелся в 200 миллионов рублей.

Реновации начались со спальни. Здесь появилась лепнина, шикарные ковры, золотые потолки и кровать, которая сама делает массаж.

«Просто чудо-кровать! Моей квартирой управляет система «умного дома». Нажимаешь кнопку на панели - и ставни закрываются, лампочки выключаются», - поделился Филипп Киркоров.

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В квартире установлены и «умные» унитазы, с подогревом. Их Киркоров заказывал в Китае. В пентхаусе будет и зимний сад. В целом же, Филипп Киркоров хочет, чтобы его квартира после окончания ремонта стала чем-то вроде арт-объекта.

По материалам kp.ru