Стас Михайлов об уколах красоты: «Мне очень не понравилось — одна бровь стала выше другой»

Известный российский певец Стас Михайлов поделился секретами своей красоты и здоровья. В интервью он рассказал о том, что не прибегает к пластическим операциям и инъекциям, предпочитая естественное старение. Единственный опыт использования ботокса оказался неудачным: одна бровь поднялась выше другой, и Михайлов решил больше не рисковать.

«Однажды уколол себе ботокс, мне очень не понравилось — одна бровь стала выше другой», - поделился Стас Михайлов.

Помимо этого, певец подчеркнул, что его стройная фигура — результат ежедневных спортивных тренировок и здорового питания. Он придерживается правила «еда для тебя, а не ты для нее», употребляя только полезную пищу.

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Напомним, 27 апреля Стасу Михайлову исполнится 55 лет.

По материалам msk1.ru