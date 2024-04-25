Татьяна Брухунова о своем состоянии: «Я принимаю ряд антибиотиков, делаю разные процедуры»

Избранница юмориста Евгения Петросяна, мама двоих детей Татьяна Брухунова рассказала подписчикам своего блога о неприятном заболевании, которое ее беспокоит. По словам молодой женщины, у нее диагностировали гнойный гайморит. Болезнь обычно сопровождается повышенной температурой, однако в случае Брухуновой градусник показывает низкие значения. Супруга комика также пожаловалась на обострившуюся аллергию.

Чтобы справиться с болезнью, Татьяна Брухунова принимает антибиотики и проходит различные процедуры.

«Разыгралась сильная аллергия в этом году, но дело не только в ней. У меня гнойный гайморит. Это очень тяжелое заболевание. Я принимаю ряд антибиотиков, делаю разные процедуры», - поделилась Татьяна Брухунова.

Подписчики поддержали Татьяну Брухунову и пожелали ей скорейшего выздоровления.

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