Алла Пугачева обратилась к дизайнеру Игорю Гуляеву: «Спасибо за верность»

Известная певица Алла Пугачева поздравила российского дизайнера Игоря Гуляева с днем рождения, опубликовав пост в своих соцсетях.

«Друг мой! С днем рождения. Спасибо за верность», — написала Алла Пугачева.

В свою очередь, Игорь Гуляев поблагодарил Аллу Пугачеву за поздравление, оставив комментарий под ее публикацией.

«Спасибо, Аллуся! Люблю!» - ответил юбиляр.

Напомним, отмечающий 55-летие дизайнер Игорь Гуляев широко известен своими коллекциями одежды. Он сотрудничает со многими знаменитостями, включая Аллу Пугачеву, для которой разрабатывал сценические костюмы.

Напомним, Алла Пугачева уже третий год живет за пределами России и старается пореже делать публикации в микроблоге. Но ради Игоря Гуляева сделала исключение.

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