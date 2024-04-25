Дружная семья: уехавший в США Алессандро Матераццо из «Дома-2» показал жену и сына

Алессандро Матераццо. Фото: соцсети Алессандро Матераццо

Бывший участник реалити-шоу Алессандро Матераццо обрел семейное счастье в Америке.

Экс-участник «Дома-2» Алекссандро Матераццо поделился в микроблоге снимком, на котором запечатлен с красавицей-женой и полуторагодовалым сыном.

Судя по всему, сейчас Алессандро Матераццо наконец обрел семейное счастье в Америке, чему несказанно рад. В кадре все трое улыбаются и излучают позитив.

Алессандро Матераццо с женой Яной и сыном. Фото: соцсети Алессандро Матераццо

Напомним, Алессандро Матераццо надолго пропадал из поля зрения поклонников. Он не вел социальные сети. Вернулся к своим подписчикам Матераццо в декабре 2023 года, разместив семейный снимок у рождественской елки.

Малыш пары появился на свет под занавес 2022 года, сейчас мальчику примерно полтора годика. Алессандро Матераццо предпочитает не рассказывать деталей о семейно жизни. Узнать о них можно, просматривая микроблог его жены Яны. У нее, кстати, есть еще и дочка от предыдущих отношений.

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