Дружная семья: уехавший в США Алессандро Матераццо из «Дома-2» показал жену и сына

Напомним, Алессандро Матераццо надолго пропадал из поля зрения поклонников. Он не вел социальные сети. Вернулся к своим подписчикам Матераццо в декабре 2023 года, разместив семейный снимок у рождественской елки.

Малыш пары появился на свет под занавес 2022 года, сейчас мальчику примерно полтора годика. Алессандро Матераццо предпочитает не рассказывать деталей о семейно жизни. Узнать о них можно, просматривая микроблог его жены Яны. У нее, кстати, есть еще и дочка от предыдущих отношений.

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