Дружная семья: уехавший в США Алессандро Матераццо из «Дома-2» показал жену и сына

Экс-участник «Дома-2» Алекссандро Матераццо поделился в микроблоге снимком, на котором запечатлен с красавицей-женой и полуторагодовалым сыном.
Судя по всему, сейчас Алессандро Матераццо наконец обрел семейное счастье в Америке, чему несказанно рад. В кадре все трое улыбаются и излучают позитив.
Алессандро Матераццо с женой Яной и сыном. Фото: соцсети Алессандро Матераццо
Напомним, Алессандро Матераццо надолго пропадал из поля зрения поклонников. Он не вел социальные сети. Вернулся к своим подписчикам Матераццо в декабре 2023 года, разместив семейный снимок у рождественской елки.
Малыш пары появился на свет под занавес 2022 года, сейчас мальчику примерно полтора годика. Алессандро Матераццо предпочитает не рассказывать деталей о семейно жизни. Узнать о них можно, просматривая микроблог его жены Яны. У нее, кстати, есть еще и дочка от предыдущих отношений.