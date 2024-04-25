Иосиф Пригожин о Валерии: «Почему вы не обращаете внимания, как она выглядит в 56 лет?»

Певица Валерия устроила пышный праздник по случают своего 56-летия. Через некоторое время после вечеринки несколько снимков, демонстрирующих роскошь и размах мероприятия, попали в Сеть.

Певица Валерия моментально стала объектом хейта. Продюсер Иосиф Пригожин публично заступился за жену. Супруг певицы Валерии искренне не понимает, почему люди склонны концентрироваться только на негативе.

«Почему вы не обращаете внимание, как в 56 лет выглядит Валерия?» - риторически задался вопросом Иосиф Пригожин.

Иосиф Пригожин считает, что его женой нужно восхищаться, поскольку она - лучшая из лучших. И не просто красивая женщина, но еще и масштабная личность. Но это обстоятельство почему-то упускается из виду.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Женщин такого масштаба и уровня – актрис и певиц даже близко нет», - добавил Иосиф Пригожин.

По материалам MK.RU