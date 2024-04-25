Иосиф Пригожин о вечеринке в день рождения Валерии: «Людям нужен повод кого-то обсудить»

Семнадцатого апреля известной певице Валерии исполнилось 56 лет. Популярная исполнительница отметила свою прекрасную дату праздником, на который пригласила звездных друзей.

Снимки с мероприятия предсказуемо разлетелись по Сети, и в результате, что тоже предсказуемо, на Валерию, посмевшую организовать вечеринку, обрушился хейт.

Реакцию Сети на праздник певицы Валерии объяснил ее муж, продюсер Иосиф Пригожин. Он заявил, что его семья уже пропускала празднование дней рождений. А семейные торжества и свадьбы в стране пока разрешены.

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«Людям нужен повод кого-то обсудить, иначе стране не о чем будет говорить», - прокомментировал Иосиф Пригожин реакцию в Сети на день рождения Валерии.

По материалам MK.RU