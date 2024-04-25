Мондезир о разрыве с Ефременковой, родившей ему близнецов: «Я собирал себя по кусочкам заново»

Мондезир Свет-Амур, бывший участник телепроекта «Дом-2», поделился историей о том, как ему удалось справиться с тяжелым периодом в своей жизни после разрыва отношений с Юлией Ефременковой, матерью его маленьких сыновей-близнецов.

Мондезир признался, что в тот период чувствовал себя раздавленным, словно по нему проехался самосвал.

«Я буквально сдирал с себя с этого асфальта и собирал себя по кусочкам заново», - так охарактеризовал свое состояние Мондезир.

Судя по всему, сейчас Мондезир чувствует себя хорошо и вновь полон надежд на прекрасное будущее.

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Напомним, Юлия Ефременкова и Мондезир сообщили о расставании в марте прошлого года. Юлия Ефременкова стала инициатором разрыва, несмотря на то, что в итоге осталась одна с двумя маленькими сыновьями-близнецами. Мондезир сначала часто навещал детей, гулял с ними и принимал участие в воспитании. Но со временем остыл к наследникам. Юле он практически не помогает.