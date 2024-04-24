Блиновскую суд решил оставить под арестом еще на три месяца

Известный блогер Елена Блиновская уже несколько месяцев находится в СИЗО в ожидании приговора по делу о неуплате налогов. 24 апреля Мосгорсуд принял решение продлить ее заключение еще на три месяца.

Блиновская находится в следственном изоляторе с января текущего года. Ее адвокат настаивала на том, что матери необходимо быть дома, чтобы заботиться о своих несовершеннолетних детях. Одному из них всего четыре года, и отсутствие матери может негативно сказаться на детской психике, считает правозащитник.

Следствие разрешило снять арест с имущества блогера, теперь она сможет погасить большую часть долга перед налоговой, который в настоящее время составляет более 1,3 млрд рублей. Однако наследников она увидит еще не скоро, сообщает Starhit.ru.

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