Блиновская разрыдалась в зале суда и признала свою вину: «Я мать четверых детей! Они лишены общения с мамой»

24 апреля в суде решается вопрос о мере пресечения для Елены Блиновской. Сможет ли она наконец-то встретиться с детьми или снова отправится в СИЗО?

Фигурант нескольких уголовных дел Елена Блиновская признала свою вину.

«Признаю ошибки и вину, готова максимально быстро в сотрудничестве со следствием все исправить», — цитирует блогершу Starhit.ru.

Она поклялась, что внесет остаток долга в ближайшее время. И оправдалась, что у нее просто не было таких денег и занять ей тоже было невозможно.

Елена Блиновская не смогла держать эмоций, когда заговорила о детях, напомнив заседателям, что она является многодетной мамой. Вначале звезда марафонов тихо плакала, а потом перешла на откровенные рыдания.

Она с трудом закончила свою речь и попросила судью изменить ей меру пресечения на более мягкую.

«Я мать четверых детей. Дочери 4 года. Сегодня они лишены общения не только с мамой, но и с отцом. Он подписал контракт с Минобороны на один год», — давила на жалость марафонщица.

Блиновская подчеркнула, что она впервые столкнулась с такой ситуацией и не знает, как объяснить детям, почему она не может быть рядом с ними.

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