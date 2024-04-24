Ярмольника и его жену экстренно госпитализировали в Москве, у ведущего — гипертонический криз, у супруги — сердечная недостаточность

Леонид Ярмольник и его супруга Оксана были срочно доставлены в столичную клинику, сообщает Mash. У любимца отечественной публики диагностирован гипертонический криз, а у его жены обнаружена хроническая сердечная недостаточность.

Отмечается, что несколько дней назад оба обратились к врачам с жалобами на слабость и головную боль. У Оксаны Ярмольник давление поднялось до критической отметки в 250 мм рт. ст., из-за чего ей два раза пришлось вызывать скорую помощь. У Леонида также отмечались симптомы недомогания, включая сильный кашель и повышенное давление, хотя оно не достигло столь критических значений.

Согласно полученной информации, в настоящее время пара находится под наблюдением медицинского персонала. Однако сам Леонид Ярмольник утверждает, что с ним и его женой все в полном порядке, никаких заболеваний не обнаружено. Более того, актер заявил, что он занят репетицией, а его супруга занимается своими делами.

Отметим, что Леонид Ярмольник и Оксана Ярмольник (до замужества — Афанасьева) поженились в 1983 году. У пары есть дочь Александра, которая родилась в 1983 году.

У Александры также имеется дочь, внучка Леонида и Оксаны Ярмольник, но ее имя и возраст не разглашаются.

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