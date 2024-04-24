Подольская о чувстве вины к погибшему папе по дороге от нее: «Я проработала его»

Наталья Подольская, известная российская певица, поделилась с Teleprogramma.pro историей о том, как ей удалось избавиться от чувства вины после трагической потери отца.

Отец Натальи, Юрий Алексеевич, был юристом и приехал в Москву из Могилева, чтобы помочь своей дочери после автомобильной аварии. Несмотря на то, что претензий к Наталье не было, отец хотел освободить ее от финансовой ответственности. Однако Наталья настояла на своем решении выплатить денежную компенсацию второму участнику ДТП, что привело к ссоре между ними. Юрий Алексеевич сел за руль уставшим, поехал домой и попал в смертельную аварию.

По словам Натальи, она испытала глубокое чувство вины после смерти отца. Однако она смогла преодолеть это чувство благодаря пониманию того, что не несет ответственности за произошедшее.

«Я осознала, что ни в чем не виновата, ничем не поспособствовала», — сказала она изданию.

Певица подчеркнула, что это было решение ее отца поехать сразу после бессонной ночи и отправиться в опасное путешествие. «Просто Господь Бог его решил забрать...», — добавила она.

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