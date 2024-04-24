Кологривый сыграет главную роль в фильме «Любовь зла» с девушкой Харламова Ковальчук

Никита Кологривый исполнит главную роль в киноленте «Любовь зла». Партнерамироссийской знаменитости по съемочной площадке станут Катерина Ковальчук и Дмитрий Власкин. Режиссеры и шоураннеры картины — братья Андреасян.

Киноработа раскрывает захватывающую историю обаятельного вора-домушника, который надумал ограбить квартиру, чтобы выплатить долг бандитам. Герой Кологривого успешно взламывает жилье, но внезапно домой возвращается хозяйка квартиры Ева (Катерина Ковальчук), которая решает поджечь недвижимость из-за измены жениха.

На днях стало известно о примирении Гарика Харламова с актрисой Натальей Ковальчук. Он сам сообщил об этом в своих соцсетях. Это событие вызвало интерес у поклонников и журналистов.

Подробности примирения пока не раскрываются, но почитатели надеются, что конфликт между артистами исчерпан. Возможно, в скором времени мы увидим совместные проекты Гарика Харламова и Натальи Ковальчук.

В то же время недавно Гарик Харламов на телепроекте ТНТ Comedy Club посмеялся над недавними выходками артиста Никиты Кологривого. Харламов спросил у Славы Копейкина (турбо из знаменитой теленовеллы «Слово пацана»), как изменилась его жизнь после успеха сериала и почему из членов съемочной группы «чокнулся только один», имея ввиду именно Никиту Кологривого, нового партнера по съемочной площадке Катерины Ковальчук.

В своем выступлении Гарик Харламов отметил, что Никита Кологривый стал известен благодаря своим ролям в фильмах и сериалах. Актер часто играет персонажей, которые попадают в необычные и смешные ситуации.

Стоит отметить, что фильм «Любовь зла» станет новым этапом в карьере Никиты Кологривого, где он сможет проявить свой талант и показать зрителям новые грани своего актерского мастерства.

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