Бузова потребовала главный приз «Дома-2» в программе «УТРО. ТНТ»

Певица и телеведущая Ольга Бузова стала гостьей утреннего эфира ТНТ, на котором рассказала, что в этом году исполняется 20 лет с ее первого появления на телевидении.

Своим родным телеканалом исполнительница назвала ТНТ. Именно тут 15 мая 2004 года вся страна впервые увидела ее в эфире телепроекта «Дом-2». Ольга вспомнила, что раз за разом участники проекта голосовали против нее, но каждый раз ее спасали зрители.

«Уже тогда я была самой популярной участницей телепроекта «Дом-2»! Уважаемый канал ТНТ, я служу вам 20 лет! Любовь я построила. Почему я повелась на шоу? Там разыгрывался дом. На тот момент мы с Романом Третьяковым были единственной парой! Где мой дом?» — заявила Бузова в эфире «УТРО. ТНТ».

Певица также поделилась, что сейчас берет выходной в воскресенье, что посвятить день себе, а вечером посмотреть «Сокровища императора», каждый выпуск которого длится три часа.

Программу «УТРО. ТНТ» идет каждый день по будням с 7:00 до 9:00.

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