Кудрявцева об умершей сестре: «Оля отказалась от врачей и тихо ушла»

Известная телеведущая Лера Кудрявцева столкнулась с тяжелым испытанием — ее двоюродная родная сестра Ольга серьезно заболела и умерла.

В своих соцсетях Лера Кудрявцева рассказала, что Ольга предпочла не говорить о своем состояние и не стала проходить лечение.

«Оля отказалась от врачей и тихо ушла», — сказала ведущая.

Новость о смерти Ольги стала для Леры Кудрявцевой большим потрясением. Она тяжело переживает потерю близкого человека.

Стоит отметить, что она не указала конкретные причины смерти сестры. В комментариях к посту Кудрявцевой люди рассудили о важности заботы о своем душевном и физическом здоровье и своевременном обращении к опытным и квалифицированным специалистам.

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