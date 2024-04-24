Смерть Лены Миро не подтвердил ни один официальный источник информации, близкие молчат

Недавно в СМИ появились сообщения о смерти известного блогера и медиаперсоны Лены Миро. Однако, как пишет KP.RU, эта информация не была подтверждена ни официальными источниками, ни близкими к блогеру людьми.

Многие пользователи сомневаются не только в том, что она умерла, но также и в том, что она действительно существовала в реальности.

В настоящий момент нет никаких официальных заявлений о состоянии Лены Миро, и ее представители не комментируют ситуацию. Это вызывает беспокойство среди поклонников блогера и пользователей сети. Мы надеемся, что в ближайшее время появится достоверная информация о состоянии Лены Миро и все слухи будут развеяны.

Напомним, Лена Миро — популярный блогер, известная своими скандальными высказываниями и публикациями. Она является автором нескольких книг и ведет активную жизнь в социальных сетях. Ранее сообщалось, что она умерла в 42 года после длительной комы, в которую впала после автомобильной аварии.

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