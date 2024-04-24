Ефремову отказали в УДО из-за нарушения режима в колонии

Заслуженному артисту Михаилу Ефремову было отказано в условно-досрочном освобождении (УДО). Как передает канал Mash, это случилось из-за нарушения режима в колонии в Белгородской области, где он отбывает наказание.

Сообщается, что несколько месяцев назад руководители ИК-4 утвердили заявление любимца российской публики об УДО, однако во время проверки в учреждении стало известно, что Михаил Олегович опоздал на «обязательное мероприятие» в учреждении, из-за чего ему вынесли выговор. Именно по этой причине заявление о досрочном освобождении звезды в Алексеевский районный суд так и не выслали.

Адвокат Михаила Ефремова поведал Mash, что никакой проверки внутри колонии не было, собственно, как и заявления от артиста об освобождении. В суде же рассказали, что прошение об УДО должно было прийти еще в марте.

Напомним, что за решетку Ефремов угодил осенью 2020 года за то, что устроил ДТП в алкогольном угаре в центре столицы. Из-за столкновения тогда ушел из жизни второй участник аварии Сергей Захаров. Актеру суд назначил восемь лет, после последовавших разбирательств наказание Ефремову уменьшили до семи с половиной лет колонии.

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