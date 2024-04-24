Telegram-канал Super.ru: умерла известный блогер Лена Миро после аварии и комы в Америке

Telegram-канал Super.ru сообщил, что умерла 42-летняя блогер Лена Миро. Свои острые публикации блогер публиковала в основном в ЖЖ и Telegram.

Около года назад она сообщила, что останавливает свою деятельность, не объясняя людям причины происходящего, и пропала из сети. Как сообщает KP.RU, она вышла замуж за американского фотографа, с которым познакомилась во время отпуска в Таиланде, перебралась жить в США, родила ребенка и стала строить семейное гнездышко. Однако автомобильная авария вмешалась в судьбу Лены Миро.

По данным telegram-канала Super.ru, Лена Миро впала после катастрофы в кому и недавно умерла. Мама ездила на похороны дочери в Америку, а отец отказался, сославшись на то, что она это якобы заслужила.

Миро обрела популярность благодаря публикациям исключительно негативного характера. Звезда осуждала всех и вся, особенно известных людей. Она не жалела слов на то, чтобы раскритиковать их деятельность, таланты, ум и внешность, а вот на позитивные характеристики явно скупилась.

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