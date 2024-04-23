Левшин дал оценку Галкину*: «Он сильно девальвировался как личность»

Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Global Look Press

Александр Левшин считает, что Максим Галкин* неправ.

Работавший с Аллой Пугачевой на протяжении тридцати лет музыкант Александр Левшин возложил ответственность за ситуацию, в которой оказалась Примадонна, на ее мужа Максима Галкина*.

Александр Левшин сообщил, что считает поведение Максима Галкина* некорректным, а Алла Пугачева для Александра Левшина - это всего лишь женщина, поддерживающая мужа. За что ее совершенно нельзя осуждать.

«Он сильно девальвировался как личность и как человек для миллионов людей», - сказал Левшин о Галкине*.

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Александр Левшин. Фото: Global Look Press

Александр Левшин уверен, что Алла Пугачева очень дорожит семьей, которую создала двадцать лет назад, и именно поэтому решилась на отъезд из России.

Максима Галкина* при этом Левшин даже не хочет называть по имени, говоря о нем в интервью, как о «муже номер пять».

По материалам MK.RU

 * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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