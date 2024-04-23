Левшин дал оценку Галкину*: «Он сильно девальвировался как личность»

Работавший с Аллой Пугачевой на протяжении тридцати лет музыкант Александр Левшин возложил ответственность за ситуацию, в которой оказалась Примадонна, на ее мужа Максима Галкина*.
Александр Левшин сообщил, что считает поведение Максима Галкина* некорректным, а Алла Пугачева для Александра Левшина - это всего лишь женщина, поддерживающая мужа. За что ее совершенно нельзя осуждать.
«Он сильно девальвировался как личность и как человек для миллионов людей», - сказал Левшин о Галкине*.
Александр Левшин. Фото: Global Look Press
Александр Левшин уверен, что Алла Пугачева очень дорожит семьей, которую создала двадцать лет назад, и именно поэтому решилась на отъезд из России.
Максима Галкина* при этом Левшин даже не хочет называть по имени, говоря о нем в интервью, как о «муже номер пять».
По материалам MK.RU
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента