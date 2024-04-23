Заслуженный артист Левшин высказался о Пугачевой: «Жаль, что она вляпалась в эту историю»

Известный музыкант Александр Левшин назвал имя человека, который, по его мнению, является причиной всех бед, свалившихся на Аллу Пугачеву в последнее время.

Артист таковыми считает переезд Аллы Борисовны за границу и последовавшие за этим не очень приятные события. Александр Левшин полагает, что несет ответственность за нынешнюю жизнь 75-летней Примадонны ее молодой муж, шоумен Максим Галкин*.

Правда, Левшин сделал акцент на том, что даже не хочет упоминать этого имени.