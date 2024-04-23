Заслуженный артист Левшин высказался о Пугачевой: «Жаль, что она вляпалась в эту историю»

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Заслуженный артист России Александр Левшин работал с Аллой Пугачевой больше тридцати лет.

Известный музыкант Александр Левшин назвал имя человека, который, по его мнению, является причиной всех бед, свалившихся на Аллу Пугачеву в последнее время.

Артист таковыми считает переезд Аллы Борисовны за границу и последовавшие за этим не очень приятные события. Александр Левшин полагает, что несет ответственность за нынешнюю жизнь 75-летней Примадонны ее молодой муж, шоумен Максим Галкин*

Правда, Левшин сделал акцент на том, что даже не хочет упоминать этого имени.

Александр Левшин. Фото: Global Look Press

«Жаль, что она вляпалась в эту историю, в которую ее повел муж номер пять», - высказался Александр Левшин.

Напомним, Алла Пугачева с семьей уже третий год живет за пределами России. Примадонна вынуждена кочевать. Израиль, Кипр, Латвия - вот страны, по которым перемещается семья Аллы Борисовны вместе с ней.

По материалам MK.RU

 * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

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