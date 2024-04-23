Роман Маякин об Агате Муцениеце: «Запросто села со мной на мотоцикл. Смелая!»

Звезда сериалов, актер Роман Маякин дал понять, что впечатлен бывшей женой Павла Прилучного. Агата Муцениеце покорила коллегу своим бесстрашием.

Роман Маякин поделился историей о том, как недавно катал на мотоцикле свою коллегу Агату Муцениеце. Это произошло на съемках фильма «Тур с Иванушками».

Роман Маякин рассказал, что предложил режиссеру добавить сцену, в которой главный герой катает героиню на мотоцикле. Однако актриса испугалась и отказалась, попросив посадить вместо нее дублера. Зато без колебаний согласилась проехаться с Маякиным Агата Муцениеце.

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«Агата запросто села со мной на мотоцикл. Молодец, смелая!» - восхитился Роман Маякин Агатой Муцениеце.

По материалам MK.RU