Кейт Миддлтон публично обратилась к младшему сыну: «С шестилетием, принц Луи!»

Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Принцесса и принц Уэльские Кейт Миддлтон и Уильям поделились новым снимком сына Луи.

Сегодня принцу Луи, сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, исполнилось 6 лет. Он родился 23 апреля 2018 года и является третьим ребенком пары и вторым сыном будущих правителей Великобритании.

В день рождения Луи Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились в официальном аккаунте королевской семьи Великобритании новым снимком сына. Виновник торжества смотрит с фотографии, лучезарно улыбаясь.

Кейт Миддлтон и принц Уильям обратились к сыну и авансом поблагодарили поклонников за все пожелания, которые они выскажут в этот день.

«С шестилетием, принц Луи! Спасибо за все добрые пожелания сегодня», - написано под фото принца Луи.

Принц Луи. Фото: соцсети королевского семейства Великобритании

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Напомним, с самого рождения принц Луи проявляет свой буйный нрав. Мальчик не раз становился интернет-мемом благодаря своим эмоциям, которые он выражает ярко и эмоционально. Также он отличился тем, что на глазах у подданных задул свечу своей старшей сестры, принцессы Шарлотты.

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