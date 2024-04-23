Кейт Миддлтон публично обратилась к младшему сыну: «С шестилетием, принц Луи!»

Сегодня принцу Луи, сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, исполнилось 6 лет. Он родился 23 апреля 2018 года и является третьим ребенком пары и вторым сыном будущих правителей Великобритании.

В день рождения Луи Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились в официальном аккаунте королевской семьи Великобритании новым снимком сына. Виновник торжества смотрит с фотографии, лучезарно улыбаясь.

Кейт Миддлтон и принц Уильям обратились к сыну и авансом поблагодарили поклонников за все пожелания, которые они выскажут в этот день.