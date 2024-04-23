Ирина Горбачева объяснила, почему побрилась налысо: «Настолько сожгла волосы»

Известная российская актриса Ирина Горбачева не так давно удивила своих поклонников, решив побриться налысо. Некоторое время назад звезда сериала «Чики» демонстрировала кардинальное преображение, показывая себя без волос на голове.

Ирина Горбачева рассказала, что решилась на смену имиджа вовсе не потому, что ее душа требовала перемен. Причина трансформаций в другом.

«Я просто захотела покраситься, но настолько сожгла волосы, как это нередко бывает у девчонок. И я поняла: дальше я не могу с такой прической», - рассказала Ирина Горбачева.

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Ирина Горбачева назвала свое решение побриться налысо необычным и отметила, что это ощущение вызывало у нее мурашки по коже. Также она рассказала, что впервые почувствовала, как ее отрастающие волосы шевелятся. Актриса подчеркнула, что такой эксперимент можно попробовать хотя бы раз в жизни.

По материалам MK.RU