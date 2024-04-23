Певица Алсу: «Покупать футболочку за 500 долларов, чтобы ребенок из нее вырос? В чем смысл?»

Певица Алсу призналась, что в ее семье не принято баловать детей. У ее дочерей есть айфоны, но они не последних марок.
«Девочки не просят новые гаджеты. Все работает, все функционируют. Дочери в этом смысле неизбалованные. Я имею ввиду, вышло что-то новое, значит, и у нас должно быть. Такого нет!» - рассказала певица Алсу.
По признанию исполнительницы, такое же отношение в семье и к одежде. Детям не покупают дорогие вещи, из которых они быстро вырастут. Младшая дочь Алсу и ее мужа Яна Абрамова Микелла не видит ничего зазорного в том, чтобы донашивать вещи старшей сестры-погодки Сафины.
Певица Алсу с дочками и сыном. Фото: соцсети певицы Алсу
«Я очень редко приобретала им в детстве брендовые вещи. Покупать какую-то футболочку за 500 долларов, чтобы ребенок через два месяца из нее вырос. В чем смысл? Микелла все донашивала за Сафиной. У нас с дочками сейчас один размер, и очень часто мы с ними пиджаки, платья «шерим», как сейчас модно говорить», - рассказала певица Алсу.
По материалам YouTube-шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа»