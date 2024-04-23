Певица Алсу: «Покупать футболочку за 500 долларов, чтобы ребенок из нее вырос? В чем смысл?»

Певица Алсу. Фото: соцсети певицы Алсу

Певица Алсу заявила, что не балует дочерей и сына дорогой одеждой и гаджетами.

Певица Алсу призналась, что в ее семье не принято баловать детей. У ее дочерей есть айфоны, но они не последних марок.

«Девочки не просят новые гаджеты. Все работает, все функционируют. Дочери в этом смысле неизбалованные. Я имею ввиду, вышло что-то новое, значит, и у нас должно быть. Такого нет!» - рассказала певица Алсу.

По признанию исполнительницы, такое же отношение в семье и к одежде. Детям не покупают дорогие вещи, из которых они быстро вырастут. Младшая дочь Алсу и ее мужа Яна Абрамова Микелла не видит ничего зазорного в том, чтобы донашивать вещи старшей сестры-погодки Сафины.

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Певица Алсу с дочками и сыном. Фото: соцсети певицы Алсу

«Я очень редко приобретала им в детстве брендовые вещи. Покупать какую-то футболочку за 500 долларов, чтобы ребенок через два месяца из нее вырос. В чем смысл? Микелла все донашивала за Сафиной. У нас с дочками сейчас один размер, и очень часто мы с ними пиджаки, платья «шерим», как сейчас модно говорить», - рассказала певица Алсу.

По материалам YouTube-шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа»

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