Певица Алсу: «Покупать футболочку за 500 долларов, чтобы ребенок из нее вырос? В чем смысл?»

Певица Алсу призналась, что в ее семье не принято баловать детей. У ее дочерей есть айфоны, но они не последних марок.

«Девочки не просят новые гаджеты. Все работает, все функционируют. Дочери в этом смысле неизбалованные. Я имею ввиду, вышло что-то новое, значит, и у нас должно быть. Такого нет!» - рассказала певица Алсу.

По признанию исполнительницы, такое же отношение в семье и к одежде. Детям не покупают дорогие вещи, из которых они быстро вырастут. Младшая дочь Алсу и ее мужа Яна Абрамова Микелла не видит ничего зазорного в том, чтобы донашивать вещи старшей сестры-погодки Сафины.

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