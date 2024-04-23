Мачеха дочери Началовой Алдонина о съемках «Секрета на миллион»: «Мне забыли контуринг сделать»

Молодая мачеха дочери певицы Юлии Началовой, жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в минувшую субботу, 20 апреля, стала гостьей программы НТВ «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.

В шоу приняли участие дети Евгения Алдонина и Ольги Артем и Анжелика, и дочь Алдонина от певицы Юлии Началовой Вера Алдонина. Дружная семья, в которой все с большой теплотой относятся друг к другу, покорила телезрителей. Поклонники в Сети пишут восторженные комментарии Ольге Алдониной.

Многие делают комплиметы детям, восхищаясь тем, как хорошо вели себя в студии на съемках Артем и Анжелика. Ольга Алдонина призналась, что это не совсем так. Ее семилетний отпрыск устроил настоящий переполох за кулисами «Секрета на миллион». Там творилось нечто невероятное.

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