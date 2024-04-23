Мачеха дочери Началовой Алдонина о съемках «Секрета на миллион»: «Мне забыли контуринг сделать»

Молодая мачеха дочери певицы Юлии Началовой, жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в минувшую субботу, 20 апреля, стала гостьей программы НТВ «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой.
В шоу приняли участие дети Евгения Алдонина и Ольги Артем и Анжелика, и дочь Алдонина от певицы Юлии Началовой Вера Алдонина. Дружная семья, в которой все с большой теплотой относятся друг к другу, покорила телезрителей. Поклонники в Сети пишут восторженные комментарии Ольге Алдониной.
Многие делают комплиметы детям, восхищаясь тем, как хорошо вели себя в студии на съемках Артем и Анжелика. Ольга Алдонина призналась, что это не совсем так. Ее семилетний отпрыск устроил настоящий переполох за кулисами «Секрета на миллион». Там творилось нечто невероятное.
Ольга и Евгений Алдонины с детьми на съемках «Секрета на миллион». Фото: соцсети Ольги Алдониной
«Артем устроил в гримерке такой переполох, что мне забыли контуринг сделать, межресничку прокрасить и пучки приклеить. Он всех отвлекал от работы, потом упал со стула, так как крутился сильно», - написала Ольга Алдонина в микроблоге.