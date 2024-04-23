Певица Алсу о ситуации с ее дочерью на шоу «Голос. Дети»: «Хочу публично извиниться»

Младшая дочь певицы Алсу Микелла в 2020-м году принимала участие в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» и вышла в финал проекта. По результатам зрительского голосования Микелла победила. Но после итоги были аннулированы, так как публика в Сети негодовала из-за победы Микеллы. По мнению многих, Алсу и ее муж Ян Абрамов купили голоса.

Спустя почти четыре года после той громкой истории, певица Алсу сделала признание. Исполнительница рассказала, что, действительно, просила своих подписчиков голосовать за дочку, то же самое сделали и звездные друзья Алсу. То есть, ресурс был задействован мощный.