Певица Алсу о ситуации с ее дочерью на шоу «Голос. Дети»: «Хочу публично извиниться»

Младшая дочь певицы Алсу Микелла в 2020-м году принимала участие в шестом сезоне шоу «Голос. Дети» и вышла в финал проекта. По результатам зрительского голосования Микелла победила. Но после итоги были аннулированы, так как публика в Сети негодовала из-за победы Микеллы. По мнению многих, Алсу и ее муж Ян Абрамов купили голоса.
Спустя почти четыре года после той громкой истории, певица Алсу сделала признание. Исполнительница рассказала, что, действительно, просила своих подписчиков голосовать за дочку, то же самое сделали и звездные друзья Алсу. То есть, ресурс был задействован мощный.
«У меня два миллиона подписчиков. Много звездных друзей, коллег, я их просила голосовать, призывать голосовать. Это сыграло злую шутку», - поделилась певица Алсу.
Вспоминая ту историю, Алсу расплакалась. Фото: кадр YouTube-шоу «Ваша Наташа»
Певица Алсу рассказала, что тот период был для нее очень сложным. Она очень переживала за Микеллу. Алсу принесла свои извинения и поклонникам, и наследнице.
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«Я ночами не спала, снотворные принимала, успокоительная принимала. Я переоценила свои возможности. Это несправедливо по отношению к другим. Я хочу публично извиниться, хочу, чтобы люди поняли, это все не было запланировано. Никто этого не ожидал и не хотел. Мы все любим своих детей», - сказала певица Алсу.
По материалам YouTube-шоу Натальи Подольской «Ваша Наташа»