Ольга Орлова поработала над имиджем: экстремально прямое каре и перламутровый блонд

Известная телеведущая Ольга Орлова привлекла внимание общественности, представ в новом имидже. Также она поделилась своими мыслями о том, что для женщин смена прически не является случайным действием.

Звезда, которая уже несколько лет предпочитает светлые волосы, на этот раз решила добавить в свой классический блонд немного перламутрового и розового оттенков. Кроме того, она выпрямила волосы, создав максимально эффектную прическу.