Ольга Орлова поработала над имиджем: экстремально прямое каре и перламутровый блонд

Известная телеведущая Ольга Орлова привлекла внимание общественности, представ в новом имидже. Также она поделилась своими мыслями о том, что для женщин смена прически не является случайным действием.
Звезда, которая уже несколько лет предпочитает светлые волосы, на этот раз решила добавить в свой классический блонд немного перламутрового и розового оттенков. Кроме того, она выпрямила волосы, создав максимально эффектную прическу.
В своем телеграме Орлова поделилась размышлениями о том, что женщины часто меняют прическу, когда хотят внести изменения в свою жизнь. По ее мнению, если женщина решает перекрасить волосы, это может свидетельствовать о том, что она столкнулась с определенными трудностями и стремится к радикальным переменам.
Цвет волос, как отметила Ольга, может сильно повлиять на внешность женщины, порой делая ее практически неузнаваемой. Однако перед тем, как решиться на изменение цвета, она рекомендует задуматься о том, какую цель преследует новый имидж, и тщательно взвесить все за и против, ведь от этого может зависеть успешность преодоления жизненных трудностей.