Рогожин о возвращении Лолиты на ТВ: «Не думаю, что имеет смысл клеймить человека всю жизнь»

В мае на НТВ стартует шоу под названием «ВИА Суперстар!». Соведущей Вадима Такменева в нем станет певица и телеведущая Лолита Милявская. Появление Лолиты в проекте - не что иное, как возвращение Милявской к своей работе после отмены из-за ее участия в декабрьской вечеринке Анастасии Ивлеевой.

В шоу примет участие солист культовой в 90-х группы «Форум» Сергей Рогожин, который известен своим однозначным отношением к артистам, веселившимся в компании Ивлеевой.

Сергей Рогожин дал понять, что свои претензии к Лолите Милявской он снял, певицу считает профессионалом и к ее возвращению на ТВ относится положительно.

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«Я не думаю, что имеет смысл клеймить человека всю жизнь, если он все понял», - прокомментировал Сергей Рогожин.

По материалам MK.RU