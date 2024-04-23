Дмитрий Хрусталев заработал 3 миллиона рублей на новом ресторанном бизнесе

Шутки шутками, а обед по расписанию! Телеведущий Дмитрий Хрусталев, как выяснилось, не только развлекает зрителей своими юмористическими выступлениями зрителей, но и демонстрирует предпринимательские навыки в ресторанном бизнесе.

Он является соучредителем Общества с ограниченной ответственностью «Соль и Свет». Фирма специализируется на ресторанной деятельности и услугах по доставке продуктов питания.

По данным последней бухгалтерской отчетности, которую обнародовал Telegram-канал «Звездач» выручка компании за 2023 год составила 30 млн рублей, а прибыль — 2,8 млн. Это свидетельствует о том, что Хрусталев успешно развивает свой бизнес и получает неплохой доход.

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