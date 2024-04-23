Сергей Соседов о возвращении Лолиты Милявской на ТВ: «Она ни перед кем не провинилась»

Через три недели на ТВ стартует новое шоу «ВИА Суперстар!», которое ознаменует возвращение на экраны певицы Лолиты Милявской. Она станет соведущей проекта, съемки которого сейчас вовсю идут.

Музыкальный критик Сергей Соседов, который приглашен на шоу в качестве члена жюри, прокомментировал возвращение Лолиты Милявской на телевидение. По словам Соседова, Лолита — очень сильная личность, которую не сломить никакими трудностями. Она не нарушала законы и не делала ничего предосудительного, поэтому хейтеры не должны злорадствовать над ее проблемами.

«Она ни перед кем не провинилась, она не нарушала никаких законов», - отметил Сергей Соседов.

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