Сергей Соседов о возвращении Лолиты Милявской на ТВ: «Она ни перед кем не провинилась»

Сергей Соседов. Фото: Global Look Press

Лолита Милявская станет соведущей шоу «ВИА Суперстар!».

Через три недели на ТВ стартует новое шоу «ВИА Суперстар!», которое ознаменует возвращение на экраны певицы Лолиты Милявской. Она станет соведущей проекта, съемки которого сейчас вовсю идут.

Музыкальный критик Сергей Соседов, который приглашен на шоу в качестве члена жюри, прокомментировал возвращение Лолиты Милявской на телевидение. По словам Соседова, Лолита — очень сильная личность, которую не сломить никакими трудностями. Она не нарушала законы и не делала ничего предосудительного, поэтому хейтеры не должны злорадствовать над ее проблемами.

«Она ни перед кем не провинилась, она не нарушала никаких законов», - отметил Сергей Соседов.

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Лолита Милявская. Фото: Global Look Press

Сергей Соседов напомнил о том, что из-за участия Лолиты Милявской в вечеринке Анастасии Ивлеевой, провалился юбилейный тур певицы, посвященный ее 60-летию. Музыкальный критик призвал не радоваться чужим неудачам, а уважать талант других людей.

По материалам MK.RU

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