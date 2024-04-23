Маргарита Суханкина о волне популярности после «Слова пацана»: «Творится что-то невероятное»

Маргарита Суханкина, известная российская певица, солистка группы «Мираж» поделилась с Teleprogramma.pro впечатлениями о второй волне успеха хита коллектива «Герой», который прозвучал в сериале «Слово пацана».

Маргарита Суханкина рассказала, что после выхода сериала на экраны получает множество предложений о проведении вечеринок и концертов, а поклонники разных поколений приходят на ее выступления.

Маргарина Суханкина призналась, что была удивлена такой популярностью песни, которую она исполнила в сериале. Для певицы это стало полной неожиданностью.

«Благодаря фильму творится что-то невероятное. У меня появилось уже третье поколение поклонников, родители приводят детей 11 лет и заказывают вечеринки. Я вообще в шоке!» — поделилась Маргарита Суханкина.

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