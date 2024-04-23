Клава Кока заявила, что не готова рожать от Александра Поверина: «Рановато обсуждать детей на полном серьезе»

Известная певица Клава Кока и ее возлюбленный Александр Поверин строят совместные планы на будущее и даже мечтают о детях. Клава Кока рассказала в интервью, что делает ремонт в своей квартире, где уже есть детская комната.

Клава Кока дала понять, что несмотря на серьезные намерения со стороны Поверина, она пока не готовы обсуждать рождение ребенка на полном серьеее. Клава подчеркнула, что сначала хочет выйти замуж и создать крепкую семью, чтобы потом не сожалеть о своем выборе и не искать кого-то другого.

«Пока нам хорошо вместе, но еще рановато обсуждать детей на полном серьезе», - высказалась Клава Кока о своем потенциальном материнстве в эфире ЖАРА TV.

Напомним, Клава Кока и Александр Поверин уже два месяца живут вместе. Кока подчеркивает, что ее возлюбленный не альфонс и не стремится существовать за ее счет.

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