Екатерина Варнава купила апартаменты в Грузии за 15 миллионов рублей

Екатерина Варнава стала обладательницей элитной недвижимости в Грузии. Актриса приобрела шикарные апартаменты в городе Гонио, расположенном на побережье Черного моря, в 14 километрах от Батуми.

Как сообщается, стоимость квартиры составила 170 тысяч долларов, это порядка 15-ти миллионов рублей. Варнава выбрала апартаменты в строящемся комплексе Wyndham Grand Residences Batumi Gonio, который включает пятизвездочные отели и полную инфраструктуру.

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Ранее в этом же жилом комплексе приобрели квартиры музыкант Андрей Макаревич* и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Судя по всему, знаменитости теперь будут отдыхать на Черном море по соседству.

Напомним, у Екатерины Варнавы есть квартира в Москве. Стоит она в два с лишним раза дороже, чем вновь приобретенная недвижимость в Грузии, - 34 миллиона рублей.

По материалам thevoicemag

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента