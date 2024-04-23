Беременная жена Салибекова готова расстаться с ним: «Лучше быть матерью-одиночкой»

Участники реалити-шоу «Дом-2» Тигран Салибеков и Вика Лысковец совсем скоро станут родителями. Сын пары появится на свет в конце весны. Правда, беременность Вики Лысковец протекает на не очень хорошем фоне.

Тигран Салибеков своим поведением спровоцировал ревность у Вики Лысковец. Будущая мама дала понять, что не может выдержать подобного отношения к себе со стороны мужа.