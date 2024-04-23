Беременная жена Салибекова готова расстаться с ним: «Лучше быть матерью-одиночкой»

Вика Лысковец и Тигран Салибеков. Фото: соцсети Вики Лысковец

Участник проекта «Дом-2» Тигран Салибеков засматривается на другую.

Участники реалити-шоу «Дом-2» Тигран Салибеков и Вика Лысковец совсем скоро станут родителями. Сын пары появится на свет в конце весны. Правда, беременность Вики Лысковец протекает на не очень хорошем фоне. 

Тигран Салибеков своим поведением спровоцировал ревность у Вики Лысковец. Будущая мама дала понять, что не может выдержать подобного отношения к себе со стороны мужа.

Вика заявила, что готова уйти от Тиграна накануне родов.

«Лучше быть матерью-одиночкой», - высказалась Лысковец в микроблоге.

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Вике Лысковец не понравилось, что Тигран Салибеков засматривается на новенькую участницу Залину. Тот и впрямь, словно забыл о своей беременной жене. В Сети считают, что Виктории нужно уходить от Тиграна. Ничего хорошего брак с Тиграном ей не сулит.

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