Собчак оправдалась за привилегированное место в суде над экс-министром Казахстана Бишимбаевым: «Куда посадили, туда мы и сели»

Ксения Собчак сообщила в своем телеграме, что СМИ Казахстана и России подняли тему ее привилегированного положения во время судебного заседания над экс-министром Казахстана Куандыком Бишимбаевым, которого обвиняют в издевательствах над женой и в ее убийстве.

В частности, обсуждалось, что журналистка сидела на местах для защиты, в то время как остальные журналисты были вынуждены стоять.

Ксения Собчак объяснила, что члены ее команды занимаются этой темой с самого начала и активно освещают дело об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором обвиняют экс-чиновника. Они освещают процесс как независимые журналисты и не связаны ни с одной из сторон — защиты либо обвинения.

Ксения заметила, что ее команда была аккредитована через Верховный суд и получили места без отдельных просьб с их стороны.

«Куда нас посадили, туда мы и сели», — заявила Собчак

Она также отметила, что накануне побывала на очень впечатляющем заседании, о котором поведает немного позднее.

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