Любимому коту Юрия Куклачева не разрешили навестить дрессировщика в больнице

Котику Юрия Куклачева не позволили посетить своего хозяина в больнице. В настоящее время дрессировщик чувствует себя хорошо, но тоскует по своим хвостатым питомцам.
Состояние Юрия Дмитриевича улучшается, но все он очень быстро утомляется. Врачи провели совещание и планируют выписать его к Пасхе.
По словам сына Юрия Куклачева, недавно близкие артиста хотели сделать ему сюрприз и привезти его любимого котика — упитанного восьмилетнего кота Матроскина из Тульской области.
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Когда-то артист нашел его на улице, вырастил и сделал звездой. Матроскин мурлычет особенным образом и напоминает валенок. Однако врачи не разрешили свидание, чтобы оградить Юрия Куклачева от ненужных эмоций. Таким образом, у Юрия Дмитриевича появилась еще одна причина стремиться к выздоровлению и восстановлению.
По материалам телеграм-канала Mash