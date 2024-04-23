Любимому коту Юрия Куклачева не разрешили навестить дрессировщика в больнице

Котику Юрия Куклачева не позволили посетить своего хозяина в больнице. В настоящее время дрессировщик чувствует себя хорошо, но тоскует по своим хвостатым питомцам.

Состояние Юрия Дмитриевича улучшается, но все он очень быстро утомляется. Врачи провели совещание и планируют выписать его к Пасхе.

По словам сына Юрия Куклачева, недавно близкие артиста хотели сделать ему сюрприз и привезти его любимого котика — упитанного восьмилетнего кота Матроскина из Тульской области.