Суханкина отреставрировала фото деда, который погиб на фронте: «Папа попросил»

В преддверии 9 Мая, Дня Победы над фашистской Германией, россияне вспоминают своих предков, которые внесли вклад в победу. Одна из таких историй принадлежит певице Маргарите Суханкиной, которая рассказала сайту Teleprogramma.pro о своем дедушке, служившем на фронте. Его фамилия высечена на Поклонной горе.
Василий Яковлевич Суханкин ушел на фронт в первые дни войны и погиб под Смоленском. У Маргариты сохранилась только небольшая фотография дедушки, которую она отреставрировала и поставила в рамку. Этот портрет напоминает ей о святом празднике 9 Мая и о подвиге ее предков.
Дедушка Маргариты Суханкиной — Василий Яковлевич Суханкин, 1916 года рождения. Фото: предоставлено М. Суханкиной
«Папа меня попросил отреставрировать эту фотографию, она в плачевном состоянии была. Фотография была совсем маленькая. Я поехала в ателье, попросила ее увеличить, убрать погрешности, которые появились со временем. Мне ее почистили, и я поставила фотографию в рамочку. Теперь стоит у нас дома эта фотокарточка в память о дедушке, который отдал свою жизнь за Родину еще в первые дни войны.
На 9 Мая мы ставим возле фотографии дедушки цветы, вспоминаем о нем. Праздник чтим всей семьей, считаем его святым. Это особенно важно в наше нестабильное время, когда люди стали путать понятия и забывать, что такое настоящий фашизм», — рассказала Маргарита Суханкина.
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