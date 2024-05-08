Суханкина отреставрировала фото деда, который погиб на фронте: «Папа попросил»

В преддверии 9 Мая, Дня Победы над фашистской Германией, россияне вспоминают своих предков, которые внесли вклад в победу. Одна из таких историй принадлежит певице Маргарите Суханкиной, которая рассказала сайту Teleprogramma.pro о своем дедушке, служившем на фронте. Его фамилия высечена на Поклонной горе.

Василий Яковлевич Суханкин ушел на фронт в первые дни войны и погиб под Смоленском. У Маргариты сохранилась только небольшая фотография дедушки, которую она отреставрировала и поставила в рамку. Этот портрет напоминает ей о святом празднике 9 Мая и о подвиге ее предков.