Александр Масляков-младший опроверг назначение Дмитрия Хрусталева на пост ведущего КВН

Александр Масляков-Младший вышел на связь с журналистами после того, как в СМИ появилась информация о том, что место ведущего в КВН в 2024 году займет юморист Митя Хрусталев. Сын Александра Маслякова-старшего поспешил опровергнуть эту информацию, заявив, что эти сведения просто напросто не соответствую действительности. При этом он не стал делиться какими-либо подробностями с журналистами, оставив ряд вопросов относительно того, за кем закрепят пост ведущего в КВН на весь 2024 год.

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Напомним, что последние два телесезона ведущий и президент международного клуба веселых и находчивых 82-летний Александр Масляков крайне редко появлялся на играх. Вначале, из-за пандемии коронавируса, а затем из-за того, что Александр Васильевич все-таки перенес «ковид». Медики советовали ему поберечься. По этой причине телеведущий не присутствовал на играх лично, но как говорят в кулуарах, контролировал процесс.

По материалам kp.ru, ТАСС