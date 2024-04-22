Сафронова не видела сына от Кержакова 10 лет: «Отступила, чтобы в дальнейшем не травмировать ребенка»

Екатерина Сафронова пришла в студию программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», рассказав о том, что сейчас происходит в ее жизни. В свое время она рассталась с футболистом Александром Кержаковым, тот отсудил у нее сына. С тех пор девушка, можно сказать, лишена возможности общаться с ребенком.

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Сын Екатерина Сафроновой Игорь живет вместе с отцом, так решил суд. И, кстати, его мать не ограничена в родительских правах. Но все 10 лет она не видит своего ребенка.

«Я пыталась, я выходила на связь с Сашей, это ни к чему хорошему не приводило. Когда ребенок был маленький, чем больше я пыталась за него бороться, тем к худшим последствиям это приводило. В какой-то момент я отступила, чтобы в дальнейшем не травмировать ребенка», — призналась Сафонова.

Она также подчеркнула, что по закону, будучи мамой Игоря, она имеет полное право видеться с мальчиком. Когда-то сын остался жить с отцом потому-что Екатерина проходила лечение. Сафонова призналась, что тогда у нее были психозы и неврозы.

Сейчас девушка уже практически не следит за тем, что происходит в жизни ее ребенка. Она надеется, что Игорь повзрослеет и сам захочет найти свою маму. У Екатерины есть еще двое детей. Она воспитывает дочерей.