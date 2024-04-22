Самойлова вспомнила о болезни дочки Майи: «Начинает синеть, останавливается дыхание, и она теряет сознание»

Жена рэпера Джигана не скрывает: она как многодетная мама постоянно сталкивается с трудностями и переживаниями из-за детей. У Оксаны Самойловой есть три дочки и один сын. Чаще всего в микроблоге бизнесвумен делится радужными моментами, показывая семейную идиллию, но на самом деле, и она сталкивается со стрессом, плохим поведением своих чад, а также их болезнями. И это, как любая мама, переносит очень тяжело.

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По словам Оксаны, одним из тяжелых испытаний в ее жизни стала тяжелая болезнь младшей дочки Майи. Она родилась в апреле 2017 года. Тогда врачи сказали Самойловой, что у нее прекрасная здоровая девочка. Но когда Майе было всего 7 месяцев, ее родители столкнулись с тем, чего никак не ожидали.

«Родилась Майя, и вроде у нее никаких отклонений, никаких болезней, вообще все супер. И в какой-то день она начинает плакать, я не могу ее успокоить, она начинает синеть, останавливается дыхание, и она теряет сознание прямо у меня на руках», — делится воспоминаниями Оксана Самойлова.

Ситуация, к счастью, закончилась хорошо. Сейчас девочке уже 6 лет и никаких серьезных проблем со здоровьем у нее нет. А вот у средней дочери бизнесвумен Леи есть хроническое заболевание - астма. Весной девочку чаще всего увозят на море, чтобы не было обострений.

По материалам You-Tube-канала «Самойлова Оксана | SamKids»