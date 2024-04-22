Киркоров отмечал развод с Пугачевой в ресторане: «Тосты поднимали, смеялись, веселились»

Филипп Киркоров в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ рассказал о том, как они с Аллой Пугачевой отпраздновали свой развод. Их брак окончательно распался в 2005 году. На тот момент, как дал понять певец, его жена была уже очарована шоуменом Максимом Галкиным*. Несмотря на это, Филипп Бедросович был готов дружить с Примадонной. Он буквально прекланялся перед ней. Даже назвал свою дочку Аллу-Викторию в честь первой и единственной жены, второе имя наследница певца получила в память о его покойной маме.

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«Я сам организовал торжество в честь развода. Мы развелись в День театра, в марте, просто так совпало. Поехали отмечать в хороший ресторан, это было очень мило. И бывшая жена была, вместе и отметили. Тосты поднимали, смеялись, вспоминали хорошее, доброе, веселились», — вспоминает те дни Филипп Киркоров.

Теперь Алла Пугачева живет в Израиле. На родину приезжает редко и чаще всего тайно. В последний раз Примадонна наведалась в звукозаписывающую студию, а оттуда поехала в свой замок в подмосковной деревне Грязь. В Москву Алла Борисовна приезжала одна, без детей - 10-летних двойняшек Гарри и Лизы, а также без мужа шоумена Максима Галкина. Юморист продолжает давать концерты, выступая перед русскоязычной публикой. Близкий друг певицы поэт Илья Резник выразил надежду, что Алла Борисовна в скором времени одумается и вернется домой. Ее он называет своей сестрой и считает близкой подругой.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.