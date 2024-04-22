Тайна четырех букетов: что скрывается за подарком Натальи Рудовой

Этот жест вызвал волну обсуждений среди поклонников и стал предметом интриги. Кто этот таинственный поклонник? И почему именно четыре букета?

«Какая красота!», «Запах, наверное, нереальный!», «Почему четыре букета?», «Запах, как в цветочном магазине!», «Четыре одинаковых букета? Приходило четыре мужика мимо ближайшего цветочного магазина? Не обижайтесь, шутка. Вы классная!», «Любимая обманщица», «Возможно, это был один огромный букет, просто по вазочкам расставила. Очень красивые цветы!» — написали в комментариях пользователи.

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