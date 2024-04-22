Киркоров обратился к Пугачевой: «Лично ей желаю только здоровья!»

Филипп Киркоров в эфире программы «Новые русские сенсации» на НТВ дал понять, что никогда не ссорился с шоуменом Максимом Галкиным*, хотя именно к нему ушла его жена Алла Пугачева. Певец подметил, что они всегда дружили семьями и не конфликтовали. Даже свою дочь артист назвал в честь двух самых любимых женщин - в честь мамы Виктории, и бывшей жены Аллы Пугачевой. У дочери Филиппа Бедросовича двойное имя Алла-Виктория.

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Свой юбилей Алла Пугачева если и отмечала, то только с самыми близкими. В свою очередь, Филипп Киркоров дал понять, что не обижается на бывшую жену.

«Лично ей желаю только здоровья!» - отметил певец.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.